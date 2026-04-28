A23 furgone ribaltato tra Palmanova e Udine | miracolo per i due feriti

Lunedì sera sulla A23 tra Palmanova e Udine si è verificato un incidente che ha coinvolto un furgone ribaltato. L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 e ha visto i due occupanti rimanere incastrati nel veicolo. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, sono riusciti a estrarli senza riportare loro ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

? Cosa sapere Furgone ribaltato sulla A23 tra Palmanova e Udine lunedì 27 aprile alle 23:30.. I due occupanti incastrati nel mezzo sono stati estratti dai vigili del fuoco illesi.. Un furgone si è ribaltato sulla A23 intorno alle 23:30 di lunedì 27 aprile 2026, nel tratto autostradale tra Palmanova e Udine Sud, coinvolgendo due persone rimaste intrappolate nel veicolo vicino a Tissano. Il silenzio della notte lungo l’asse che porta verso Tarvisio è stato spezzato violentemente in territorio comunale di Santa Maria la Longa. Mentre il borgo riposava, le luci dei mezzi di soccorso hanno illuminato il tratto di carreggiata compreso tra Palmanova e l’uscita di Udine Sud, dove un mezzo commerciale ha perso la strada finendo fuori dai binari del normale scorrimento autostradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A23, furgone ribaltato tra Palmanova e Udine: miracolo per i due feriti Notizie correlate A23, dramma notturno a Bicinicco: furgone ribaltato e due incastrati? Cosa sapere Furgone ribaltato su A23 a Bicinicco martedì 28 aprile con due persone incastrate. Paura a Stagno, furgone ribaltato dopo lo scontro con un'auto: due feriti in ospedaleAttimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, a Stagno, dove intorno alle 17. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Furgone si ribalta nella notte: due persone incastrate nell’abitacolo; Incidente sull'autostrada A23: furgone si ribalta e vola fuori strada, miracolati i due occupanti incastrati tra le lamiere; Furgone senza controllo in discesa precipita nel cortile dell'asilo, a quell’ora deserto; Furgone si ribalta in A23: due persone incastrate tra le lamiere. Incidente sull'autostrada A23: furgone si ribalta e vola fuori strada, miracolati i due occupanti incastrati tra le lamiereSANTA MARIA LA LONGA (UDINE) - Un incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso i soccorritori nella tarda serata di ieri, lunedì 27 aprile. Intorno alle 23.30, lungo il ... ilgazzettino.it Furgone si ribalta in A23: due persone incastrate tra le lamiereBICINICCO – Un furgone si è ribaltato nella serata di lunedì 27 aprile all'altezza di Tissano, nel territorio comunale di Bicinicco, in provincia di Udine. L'allarme è scattato alle 23.27 per un incid ... nordest24.it FURGONE RIBALTATO NELLA NOTTE SULLA A23: DUE PERSONE INCASTRATE ALL'INTERNO https://www.friulioggi.it/cronaca/inicdente-a23-notte-persone-incastrate-28-aprile-2026 #friuli #friulioggi facebook L'incidente nella serata del 27 aprile all'altezza di Tissano, lungo il tratto A23 Palmanova-Udine Sud. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com