A23 dramma notturno a Bicinicco | furgone ribaltato e due incastrati

Martedì 28 aprile si è verificato un incidente sull'autostrada A23 a Bicinicco, dove un furgone è finito su un fianco. Due persone sono rimaste incastrate all’interno del veicolo e sono state soccorse dai vigili del fuoco e dal personale sanitario intervenuti sul posto. L'incidente si è verificato nel tratto tra Tissano e il resto dell’autostrada, creando disagi alla circolazione. Nessuna informazione è stata comunicata sulle condizioni dei feriti.

? Cosa sapere Furgone ribaltato su A23 a Bicinicco martedì 28 aprile con due persone incastrate.. Vigili del fuoco e personale sanitario intervengono per l'estricazione dei feriti sul tratto Tissano.. Due persone sono rimaste intrappolate nell’abitacolo di un furgone dopo il ribaltamento del mezzo avvenuto martedì 28 aprile intorno alle 23:27 lungo l’autostrada A23 in direzione Tarvisio. Il sinistro si è concentrato nel tratto che separa Palmanova da Udine Sud, precisamente all’altezza di Tissano, in territorio comunale di Bicinicco. La dinamica del ribaltamento, che ha coinvolto il veicolo commerciale, è ancora oggetto di accertamenti tecnici per stabilire le cause precise dell’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A23, dramma notturno a Bicinicco: furgone ribaltato e due incastrati Notizie correlate Paura a Stagno, furgone ribaltato dopo lo scontro con un'auto: due feriti in ospedaleAttimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, a Stagno, dove intorno alle 17. Leggi anche: Lacedonia, inseguimento notturno: due arresti su un furgone rubato