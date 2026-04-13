Lacedonia inseguimento notturno | due arresti su un furgone rubato

Durante le ore notturne, un veicolo viene fermato dalle forze dell'ordine nei pressi di Lacedonia, in provincia di Avellino. Due persone vengono arrestate a bordo di un furgone che risultava essere stato rubato. L'inseguimento si conclude con l'arresto degli occupanti, e il veicolo viene sequestrato. Le autorità hanno fornito dettagli sull'intervento, senza ulteriori precisazioni sulle identità coinvolte.

Lacedonia (AV) — È notte. Un furgone percorre una strada nei pressi di Lacedonia, in provincia di Avellino. A bordo ci sono due uomini, cittadini marocchini.A un certo punto incontrano una pattuglia della Guardia di Finanza della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. Le Fiamme Gialle intimano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Auto rubata e fuga a Lacedonia: inseguimento e arresto di due uominiTentano la fuga dopo essere stati intercettati a bordo di un’auto rubata, ma vengono rintracciati e arrestati dopo alcune ore di ricerche.