Nel pomeriggio si è verificato un incidente sull’autostrada A1 tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino, in direzione Firenze. Un tir ha perso il carico, travolgendo un'auto e causando il blocco della carreggiata per diverse ore. La chiusura temporanea ha provocato un intasamento del traffico tra le due località toscane, con ripercussioni sulla viabilità lungo il tratto interessato.

Pomeriggio di forti disagi lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un incidente ha causato la chiusura per diverse ore della carreggiata in direzione Firenze, nel tratto compreso tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino. Secondo le prime ricostruzioni, un autoarticolato avrebbe perso parte del carico durante la marcia: il materiale disperso sulla carreggiata ha colpito una vettura che sopraggiungeva, provocando l’impatto. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone: un uomo di 25 anni e una donna di 24 anni, entrambi trasportati in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena a causa della gravità delle condizioni. L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con code che hanno raggiunto i 10 chilometri e traffico deviato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei detriti dalla sede stradale.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A1, tir perde il carico e travolge un’auto: traffico in tilt tra Chiusi e Monte San Savino

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