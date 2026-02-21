Autostrada A1 | tir in avaria tra Monte San Savino e Valdichiana traffico in tilt

AREZZO – Problemi stamattina, 21 febbraio 2026, sull’Autostrada A1. Alle 9:45 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana, verso Roma a causa di un camion in avaria alimentato a metano all’altezza del km 284, che ha disperso il proprio carburante sul piano viabile. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.🔗 Leggi su Firenzepost.it

