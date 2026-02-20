Villafranca Padovana seconda edizione della Festa di Beneficenza per Marco Bellotto

Tomas Bellotto ha annunciato sui social la seconda edizione della Festa di Beneficenza a Ronchi di Villafranca, in memoria di Marco Bellotto. La manifestazione si terrà sabato 16 maggio e prevede musica dal vivo, cucina locale e attività per bambini. Bellotto invita la comunità a partecipare per sostenere la famiglia di Marco e ricordarlo insieme. L'evento si svolge nel cortile della scuola del paese, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le spese mediche e il sostegno ai suoi cari. La partecipazione è aperta a tutti.

Tomas Bellotto in una nota sui social invita a partecipare, a Ronchi di Villafranca, alla seconda edizione della Festa di Beneficenza per Marco, in programma sabato 16 maggio. L'evento si svolgerà a partire dalle ore 18:00 presso l' Area Giovani – Patronato di Ronchi. La manifestazione, dedicata alla raccolta fondi per le malattie genetiche rare, offrirà numerose attività: food truck, musica dal vivo, gonfiabili gratuiti, esibizioni di bikers e altre sorprese per grandi e bambini. Gli organizzatori invitano il pubblico a seguire i canali social dell'evento per scoprire il programma completo e ulteriori dettagli.