A Verona Artinrete il Festival dell’Arte Contemporanea

Da veronasera.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tre giorni la città si anima attraverso un programma che coinvolge gallerie, istituzioni, collezioni pubbliche e private, spazi indipendenti e realtà culturali distribuite dalla Città Antica a Veronetta, fino alla ZAI. Un ecosistema creativo capace di rendere l’arte accessibile, viva e.🔗 Leggi su Veronasera.it

Artinrete festival dell’arte contemporanea - Ass. Marta Ugolini, Alberto Battaggia

Video Artinrete festival dell’arte contemporanea - Ass. Marta Ugolini, Alberto Battaggia

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