Verona si apre al contemporaneo con Artinrete torna il festival diffuso | Sarà un viaggio emozionale continuo

Dal primo al tre maggio 2026, Verona ospiterà la seconda edizione di Artinrete, un festival dedicato all’arte contemporanea. L’evento si svolge in diversi luoghi della città, trasformando Verona in un grande spazio espositivo e di confronto tra artisti e pubblico. La manifestazione si propone come un’esperienza continua, che coinvolge i partecipanti in un percorso emozionale attraverso installazioni e interventi artistici disseminati nel tessuto urbano.