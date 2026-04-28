A Trump non piace la proposta dell' Iran che esclude l' uranio dall' accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso disappunto riguardo a una proposta proveniente dall'Iran, comunicata attraverso il Pakistan, che prevede di escludere la questione nucleare dai negoziati di pace. La proposta riguarda un accordo tra Teheran e altri attori internazionali e si concentra su aspetti diversi dalla questione nucleare. La posizione americana si basa sul rifiuto di includere l'argomento nel nuovo accordo di pace.

La Casa Bianca resta prudente sull'offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz. Alle Nazioni Unite va in scena uno scontro sul nucleare tra i funzionari Usa e Iran. Cacciatorpediniere Usa blocca una petroliera iraniana Al presidente Trump non piace la proposta di Teheran, avanzata tramite il Pakistan, che esclude la questione nucleare dall'accordo di pace. "Non ho alcun dubbio che, se questo regime clericale radicale rimarrà al potere in Iran, a un certo punto deciderà di dotarsi di un'arma nucleare. Quel problema fondamentale deve ancora essere affrontato. Rimane il punto centrale della questione". Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando in un'intervista a Fox News in merito all'ultima proposta di Teheran per mettere fine al conflitto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Trump non piace la proposta dell'Iran che esclude l'uranio dall'accordo Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia Notizie correlate Trump ha respinto la proposta dell’Iran sullo stop all’arricchimento dell’uranioDonald Trump ha respinto la proposta dell’Iran di una sospensione massima di cinque anni dei suoi piani di arricchimento dell’uranio, a fronte dei 20... Nyt, Trump boccia proposta Iran su stop di 5 anni ad arricchimento uranioL'Iran, in una risposta formale inviata lunedì, hanno offerto agli Usa una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell'uranio,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Trump parla dopo l’attentato: Preoccupato? Viviamo in un mondo di matti; A chi piace il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali (e a chi no); Iran, Trump: Scettico sulla proposta negoziale; Solo l’inviato di Trump vuole l’Italia ai Mondiali. Non solo il violento attacco a Papa Leone XIV: Trump si raffigura come Gesù in un’immagine sui socialTrump come Gesù: è l’immagine shock, realizzata con l’Intelligenza Artificiale, postata dal presidente statunitense sul social Truth. Nella foto, il tycoon è raffigurato con una tunica mentre impone l ... tpi.it Papa Leone non mi piace, l'attacco totale di Trump(Adnkronos) - Papa Leone non mi piace, non sono un suo ammiratore. E' l'attacco frontale di Donald Trump contro Papa Leone XIV. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito contro ... ilmattino.it Trump e la violenza dem negli Usa; anarchici e antagonisti si preparano allo scontro per il Primo Maggio; Iran e Trump sono troppo lontani. Questo e molto altro sul Giornale di oggi - facebook.com facebook Trump, gli attentati e la farsa: siamo quasi in House of Cards x.com