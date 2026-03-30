In giro sullo scooter con 50 mila euro in contanti denunciato 47enne per ricettazione

Un uomo di 47 anni è stato fermato mentre si spostava in scooter con 50 mila euro in contanti. Durante il controllo, la polizia ha denunciato l’uomo per ricettazione. L’episodio si è verificato in una zona cittadina, e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro del denaro. Nessun dettaglio è stato fornito sulle circostanze che hanno portato all’identificazione del 47enne.

È stato fermato, in sella al suo scooter, con 50 mila euro in contanti. La polizia ha denunciato per ricettazione un catanese di 47 anni. L'uomo, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio, è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania per un controllo di routine, in piena notte, in via Della Concordia. Alla vista della pattuglia il 47enne ha tentato di dileguarsi, ma è stato subito bloccato. Sin dalle prime fasi degli accertamenti, l’uomo ha destato non pochi sospetti perché stringeva a sé un borsello, portato a tracolla, apparso ai poliziotti particolarmente voluminoso. Per fugare ogni dubbio, gli agenti hanno invitato l’uomo ad aprire il borsello e a svuotare il contenuto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - In giro sullo scooter con 50 mila euro in contanti, denunciato 47enne per ricettazione Articoli correlati Roma: droga nello scooter e 73 mila euro nascosti in casa, arrestato 47enneDalla droga occultata nel sottosella dello scooter fino a un vero e proprio tesoretto di 73 mila euro rinvenuto all’interno dell’abitazione. Catania, fermati in scooter con hashish e contanti: arrestato 20enne, denunciato un 18enneABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga in città A Catania, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di...