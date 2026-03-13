Due giovani sono stati fermati sulla SS100 mentre viaggiavano a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con targa contraffatta. La Polizia di Stato li ha individuati e denunciati durante un controllo lungo la strada statale in direzione di Bari. L’intervento ha portato alla scoperta della targa falsa e all’avvio delle procedure legali.

Tarantini Time Quotidiano Viaggiavano lungo la strada statale 100 in direzione Bari a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, ma sono stati fermati e denunciati dalla Polizia di Stato. Si tratta di due giovani tarantini di 22 e 21 anni, ritenuti presunti responsabili dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. L’intervento è stato effettuato dai Falchi della Squadra Mobile durante i servizi di controllo del territorio. Gli agenti, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato i due ragazzi nei pressi dello stabilimento siderurgico di Taranto. I poliziotti li avrebbero riconosciuti perché già segnalati per furti di motocicli e hanno quindi deciso di seguirli a distanza mentre proseguivano lungo la SS100. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Scooter con targa contraffatta sulla SS100: denunciati due giovani

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