Leonardo da Vinci a Palazzo Barolo si celebra il compleanno del Genio | l' evento speciale l' 8 aprile posti limitati

Il 8 aprile si terrà un evento a Palazzo Barolo per celebrare il compleanno di Leonardo da Vinci. L'iniziativa prevede una giornata dedicata alla figura del genio toscano, con posti disponibili in numero limitato. Le sue intuizioni sono ancora oggi oggetto di attenzione, e l'evento intende mettere in luce il suo contributo attraverso approfondimenti e attività dedicate.

Le intuizioni di Leonardo da Vinci non sono solo disegni polverosi su carta, ma ingranaggi che si muovono e parole che risuonano ancora oggi. In occasione del compleanno del genio rinascimentale (nato nell'aprile del 1452), mercoledì 8 aprile Palazzo Falletti di Barolo ospita un evento speciale che intreccia scienza e spettacolo. La serata, inserita nel calendario ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy, permetterà al pubblico di "vivere" il Rinascimento attraverso la scoperta delle sue celebri macchine e una performance teatrale d'eccezione. Il viaggio inizia alle ore 18:00 tra le sale della mostra “Le Macchine funzionanti di Leonardo da Vinci”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Rebus, rompicapi, enigmi: il nuovo escape game ispirato al genio di Leonardo Da VinciIl calendario degli eventi per il mese di febbraio alla Rocca di Riolo Terme si concludono con il brivido di “Rocca Escape – Enigma Da Vinci”, in... Temi più discussi: Leonardo da Vinci tra arte e scienza in mostra a Nizza - Nos Alpes; Leonardo Da Vinci nasconde un segreto nelle sue opere: il suo DNA; Il Cenacolo di Leonardo da Vinci, tra le pieghe dell’anima dal 21 marzo al 24 maggio 2026; FOTO: Milano celebra Leonardo con una grande mostra a Palazzo Reale - FOTO 12. Nella Gioconda di Leonardo da Vinci un possibile indizio sulla Sacra Sindone: la scopertaUn ricercatore brasiliano scopre un potenziale riferimento alla Sacra Sindone nel celebre dipinto di Leonardo da Vinci. lavocedivenezia.it Leonardo Da Vinci nasconde un segreto nelle sue opere: il suo DNAI ricercatori del Leonardo da Vinci DNA Project sono convinti di aver isolato il DNA del maestro su un disegno a gesso raffigurante il Bambino Santo, un piccolo capolavoro datato tra il 1472 e il 14 ... esquire.com Leonardo da Vinci (1452-1519) (Ginevra de' Benci) - facebook.com facebook Study of bird wings by Leonardo Da Vinci x.com