A scuola alla Borgioli fra design e lezioni di vita

Gli studenti della scuola “Borgioli” hanno avuto l'opportunità di visitare l'azienda “Borgioli Arredamenti” di Empoli, un momento dedicato a conoscere da vicino il mondo del design di interni. Durante l'uscita, i ragazzi hanno potuto osservare da vicino le lavorazioni e i prodotti realizzati dall’impresa, collegando le lezioni in aula con le pratiche del settore. L'esperienza si inserisce in un percorso di approfondimento che unisce teoria e realtà lavorativa.

Una lezione sul campo, o meglio in una delle aziende più note di Empoli, la “ Borgioli Arredamenti “, per approfondire il tema del design di interni e iniziare a guardare oltre la fine imminente del percorso scolastico. Questa l’iniziativa che nei giorni scorsi ha riguardato una ventina di studenti dell’Empolese e i loro professori. Il gruppo è stato accolto da Walter Mughini, marito di Simona Borgioli, titolare insieme a Giovanni Borgioli dell’azienda di cui fanno parte anche le nuove generazioni Duccio Borgioli e Rebecca Mughini, che ha mostrato loro le peculiarità dell’impresa. Uno showroom che si estende su una superficie di oltre 5mila metri quadrati di negozio (su quattro piani) nella centralissima via del Giglio a cui si aggiungono i laboratori per la tappezzeria e la falegnameria situati nella zona industriale del Terrafino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A scuola alla “Borgioli“ fra design e lezioni di vita Notizie correlate Leggi anche: Salute, Ddl per promuoverla a scuola, lezioni e laboratori su stili di vita sani Leggi anche: Lezioni di sicurezza alla scuola primaria