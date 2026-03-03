Salute Ddl per promuoverla a scuola lezioni e laboratori su stili di vita sani

Domani la X Commissione Affari sociali e sanità del Senato discuterà un disegno di legge dedicato all’introduzione di lezioni e laboratori sulla promozione di stili di vita sani nelle scuole. Il provvedimento mira a far conoscere ai studenti pratiche e abitudini utili per il benessere. L’iniziativa si concentra sull’insegnamento di corretti comportamenti legati alla salute fin dalla giovane età.

(Adnkronos) – La buona salute e i corretti stili di vita si imparano a scuola. E' uno degli obiettivi del disegno di legge che domani sarà discusso in X Commissione Affari sociali e sanità del Senato. L'articolo 1 del Ddl evidenzia i principi e le finalità: "Diffondere tra le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano, nonché di mantenere il benessere generale e prevenire l'insorgenza di malattie". Con questo obiettivo "la presente legge introduce, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, misure per l'insegnamento e l'apprendimento di conoscenze, comportamenti e competenze volte alla prevenzione e alla promozione della salute".

