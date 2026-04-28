A San Giorgio si vola davvero Decolla il Museo Aeronautico

A San Giorgio di Terre Roveresche è stato inaugurato il nuovo Museo Aeronautico, dedicato alla storia e alla tecnologia dell’aviazione. L'apertura permette ai visitatori di scoprire esposizioni legate ai velivoli e agli strumenti usati nel settore. Tra le attrazioni principali ci sono simulatori di volo e aree dedicate alle esposizioni storiche, pensate per avvicinare il pubblico a questa realtà. La struttura si trova nel centro del paese e rappresenta una novità nel panorama locale.

Per chi vuol provare l’adrenalinica esperienza di pilotare un aereo, San Giorgio di Terre Roveresche è la meta giusta. E’ stato inaugurato nel weekend, nel palazzo del municipio, con il contributo del Comune, il museo aeronautico, che prevede una straordinaria sezione di aeromodellismo storico con centinaia di velivoli in scala 1:72 realizzati nel corso di una vita da Quinto Sartini (1929-2015) e un ambiente con un simulatore di volo professionale (foto), con tanto di barra manetta, pedaliera e tutto il resto della strumentazione di un aereo, attraverso la quale cercare di far decollare, volare e poi atterrare un ultraleggero o mezzi con le ali ancora più importanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A San Giorgio si vola davvero. Decolla il Museo Aeronautico Notizie correlate In nome di San Giorgio, al Museo diocesano visita alla mostra dedicata a San Prospero e caccia al tesoroGiovedì 23 aprile, alle ore 9-13, sarà possibile visitare con ingresso ridotto il Museo diocesano e la mostra San Prospero, un ponte tra due comunità... Museo Civico, appuntamento per conoscere la storia della Pieve di San Giorgio attraverso i repertiLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Santo del giorno 23 Aprile 2026 San Giorgio, martire; Festa di San Giorgio, patrono di Reggio Calabria: così il programma dal 23 al 25 aprile 2026; Venezia, restaurati e ricollocati i capolavori di Tintoretto a San Giorgio Maggiore; San Giorgio d’Oro 2026, a Reggio Calabria il premio a chi costruisce il futuro. San Giorgio, 23 aprile 2026 | Oggi si celebra il martire Patrono dei soldati e la leggenda del dragoIl 23 aprile è il giorno in cui si celebra San Giorgio martire, il coraggioso soldato cristiano noto per la leggenda del drago: scopriamo la sua storia e le tradizioni. ilsussidiario.net Oggi 23 aprile, San Giorgio: il famoso cavaliere che vince nella lotta contro il maleCelebre e molto venerato in tutto il mondo, San Giorgio è famoso per aver sconfitto il drago malvagio in una dura battaglia. lalucedimaria.it ReggioTV. . Reggio, concerto alla Parrocchia San Giorgio -Tempio della Vittoria-Chiesa degli Artisti: l’Orchestra a Plettro incanta il pubblico - facebook.com facebook