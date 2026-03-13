Museo Civico appuntamento per conoscere la storia della Pieve di San Giorgio attraverso i reperti

Domenica 15 alle 16, il Museo Civico di Argenta organizza un evento dedicato alla Pieve di San Giorgio. Durante l’appuntamento, i visitatori avranno la possibilità di esplorare i reperti conservati che raccontano la storia della chiesa. L’evento si rivolge a chi desidera approfondire le origini e il passato di questo sito storico. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica 15 (ore 16), presso il Museo Civico di Argenta, si potrà conoscere l'affascinante storia della Pieve di San Giorgio, attraverso i reperti conservati. Questo monumento è il più antico della provincia di Ferrara, risalente al 569 d.c. e fu costruito per volere dell'arcivescovo di Ravenna Sant'Agnello. Attorno a questo luogo di culto sorsero le prime abitazioni di Argenta. Negli scavi effettuati negli anni ottanta sono stati rinvenuti, nella zona absidale, parti del mosaico che decorava l'originario pavimento in mosaico policromo in stile ravennate che è conservato nel museo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Cristiana Pegoraro a New York fa conoscere San Valentino attraverso la musica Una raccolta di contenuti su Museo Civico Temi più discussi: Curupira, il guardiano della foresta; Sabato al Museo facciamo...un'esplorazione in America Latina!; Sabato 7 marzo ore 15.30 apertura straordinaria del deposito del Museo della Civiltà Contadina a Bentivoglio; Riapre il Museo Civico archeologico di Fondi: grande evento di presentazione sabato 21 marzo. A Fondi riapre il Museo Civico archeologico: la presentazione il 21 marzoRiapre sabato 21 marzo il Museo civico archeologico Città di Fondi, al termine di un importante intervento di restyling che ha completamente ripensato spazi, allestimenti e percorso espositivo all’i ... radioluna.it Riapre il museo civico archeologico di FondiNuovi reperti, una diversa e più ottimale organizzazione degli spazi, un radicale rinnovamento concettuale e una fruibilità inclusiva ... ilfaroonline.it Museo_Civico_OlevanoRomano (@museo.civico.olevanoromano) - facebook.com facebook L'oggetto del mese del Museo Civico di Bolzano, n. 170, febbraio 2026: "La danza dei bottai a Bolzano, 6 maggio 1790" tinyurl.com/oggettodelmese… #oggettodelmese #museocivicobolzano #storia #cultura #bolzano @MVSuedtirol @Euregio_Tirol @ x.com