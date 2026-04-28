A Roma sgomberato il centro sociale Laurentino 38 FdI | La legalità non è negoziabile video

A Roma, nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno effettuato lo sgombero del centro sociale Laurentino 38, dopo che l’edificio era stato occupato illegalmente per 35 anni. La polizia ha fatto irruzione con Digos e agenti del reparto mobile per liberare la struttura, che era sotto occupazione da tempo. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e da rappresentanti di partiti politici.

Dopo 35 anni di occupazione abusiva, è stato sgomberato a Roma il centro sociale Laurentino 38. All’alba di oggi Digos e agenti del reparto mobile sono arrivati per liberare la struttura. Nello stabile non è stato trovato nessuno, mentre una decina di militanti, poi raggiunta da altri, si era posizionata sul tetto del plesso. Lo sgombero è avvenuto senza incidenti. Lo sgombero del centro sociale Laurentino 38. A dare notizia delle operazioni di sgombero sono stati gli stessi autonomi, in un comunicato in cui hanno riferito di essersi asserragliati sul tetto del Sesto Ponte occupato e con il quale hanno lanciato una chiamata «a raggiungerci in via Domenico Giuliotti», annunciando che «non gli regaliamo nulla, non gli regaliamo il posto dove sogniamo e lottiamo, non gli regaliamo una sola lacrima.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Roma sgomberato il centro sociale Laurentino 38. FdI: «La legalità non è negoziabile» (video) Notizie correlate A Roma in corso lo sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto (video)Dopo 35 anni di occupazione abusiva, è in corso a Roma lo sgombero del centro sociale Laurentino 38. Roma: lo sgombero del centro sociale Laurentino 38È in corso da stamani, martedì mattina, lo sgombero del Centro sociale Laurentino 38, a Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anni; Laurentino 38, sgomberato il centro sociale: alle 16 presidio degli antagonisti; Sgomberata dopo 14 anni l'occupazione di via del Macao. Lì uno studentato; Laurentino 38, sgomberato il centro sociale L38squat: blitz all’alba della polizia. VIDEO| Roma, sgomberato il centro sociale ‘L38 Squat’ al Laurentino 38: gli attivisti salgono sul tettoÈ stato sgomberato questa mattina il centro sociale 'L38 Squat' al Laurentino 38, nel quadrante sud di Roma in via Domenico Giuliotti ... dire.it Sgombero del centro sociale Laurentino 38 a Roma: celere sul posto, attivisti salgono sul tettoLa polizia sta sgomberando il centro sociale Laurentino 38, storica occupazione romana che va avanti da 35 anni ... fanpage.it Il centro sociale “L38 SQUAT”, in zona Laurentino a Roma, occupato da 30 anni, è stato sgomberato. Le operazioni sono state svolte dalle Forze dell’ordine, insieme a personale dell’ASL Roma 2, operatori AMA e tecnici dell’ATER, ente proprietario dello stabi x.com Laurentino 38, sgomberato il centro sociale occupato Impegnati agenti del commissariato, squadra mobile e Digos. Gli antagonisti convocano un presidio nel pomeriggio di @valerigram87 TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU ROMATODAY.IT E NEL LINK IN BIO - facebook.com facebook