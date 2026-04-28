Uno studio ha evidenziato come 13 cognomi italiani siano a rischio di scomparsa, a causa delle variazioni demografiche nel paese. L'elenco include cognomi che vanno da Aguglione a Zappacosta, evidenziando una tendenza alla diminuzione di alcune famiglie nel tempo. I dati si basano su analisi delle registrazioni anagrafiche e delle tendenze di nascita e di trasferimento delle famiglie.

In Italia ci sono 13 cognomi a rischio estinzione e uno dei principali motivi è la crisi demografica che da ormai diversi anni sta colpendo il nostro Paese. L’elenco, che va da Aguglione a Zappacosta, include anche alcuni cognomi “vip” come lo stesso Zappacosta (calciatore di Serie A) e Proietti (come l’indimenticato Gigi). Lo studio sui cognomi a rischio estinzione in Italia Quali sono i cognomi a rischio estinzione in Italia I dati sulla crisi demografica in Italia Lo studio sui cognomi a rischio estinzione in Italia A lanciare l’allarme sui cognomi a rischio estinzione in Italia è stato il portale MyHeritage, che ha realizzato uno studio che ha preso in esame gli archivi anagrafici e i registri italiani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A rischio estinzione 13 cognomi in Italia a causa della crisi demografica, l'elenco da Aguglione a Zappacosta

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