In Italia, il calo delle nascite sta portando a una diminuzione dei cognomi antichi e territoriali, molti dei quali sono legati a mestieri o soprannomi medievali. Con meno bambini che portano i nomi di famiglia, alcuni cognomi rischiano di scomparire completamente. La riduzione delle nascite sta modificando non solo le famiglie, ma anche la memoria storica legata ai cognomi tramandati nel tempo.

Non spariscono soltanto le culle. In Italia, insieme al calo delle nascite, rischiano di assottigliarsi anche pezzi di memoria familiare: cognomi antichi, territoriali, spesso legati a mestieri, soprannomi medievali, appartenenze locali. Secondo un’indagine MyHeritage, tredici cognomi italiani — tra cui Aguglione, Cantarutti e Diotallevi — sarebbero oggi particolarmente esposti al rischio di scomparsa, dentro un Paese in cui la crisi demografica non è più solo un tema sociale, ma anche economico e culturale. Il cognome, infatti, non è una semplice etichetta anagrafica: è una traccia ereditaria, un frammento di storia collettiva, un piccolo archivio che passa da una generazione all’altra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La crisi demografica cancella i cognomi: ecco quelli a rischio estinzione

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