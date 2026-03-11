Dati impietosi sulla sicurezza sul lavoro a Modena 13 vittime e infortuni in aumento

A Modena, nel 2025, si registrano 13 vittime e un aumento degli infortuni sul lavoro, secondo i dati forniti dall’Inail. La statistica evidenzia una realtà provinciale in cui i problemi di sicurezza restano ancora molto presenti e non sono stati ancora affrontati completamente. I numeri delineano una situazione che richiede attenzione e interventi immediati.

I dati completi dell'Inail sull'intero 2025 sono impietosi e fotografano una realtà provinciale in cui l'emergenza sicurezza è tutt'altro che risolta. Sul nostro territorio si sono infatti registrati tredici infortuni mortali e 14.823 denunce di infortunio complessive. "Tredici persone, tredici.