Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, evento che si svolge ogni anno nella località cilentana. La manifestazione si concentra sulla celebrazione del pesce di paranza, con diverse iniziative dedicate alla cucina locale e alla tradizione marinara. L’appuntamento è tra i più attesi nel calendario gastronomico della zona, attirando visitatori da varie parti.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti più attesi del panorama gastronomico del Cilento. L’evento, organizzato dall’Associazione Punta Tresino, si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, confermandosi come punto di riferimento per turisti e appassionati della frittura di paranza. L’iniziativa gode del patrocinio morale di: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Castellabate e Camera di Commercio di Salerno.....🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza dal 30 maggio al 1° giugno

Notizie correlate

Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza dal 30 maggio al 1° giugno A Castellabate torna la grande festa del mare: tre giorni tra gusto, tradizione e spettacoli Dal 30 maggio al 1° giugno 2026, Castellabate ospiterà...

Torna la fiera del Crocifisso ritrovato: a Salerno dal 30 aprile al 2 maggioTorna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro.