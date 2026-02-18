Ferrara torna ad avere la ' sua' maratona | appuntamento al 2027 con la nuova edizione

Ferrara ripropone la sua maratona dopo anni di assenza. L’evento si terrà nel 2027, coinvolgendo centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. La corsa attraverserà i quartieri storici e le mura medievali della città, attirando anche i turisti. La manifestazione, che mancava da tempo, rappresenta un’occasione per rilanciare il turismo locale e coinvolgere la comunità. Gli organizzatori lavorano per garantire una grande festa sportiva, che si svolgerà nel cuore della città, tra eventi e spettacoli collaterali.

Ferrara si prepara ad accogliere il ritorno di una delle manifestazioni sportive più rappresentative della propria storia recente. Domenica 28 febbraio la città ospiterà la 41esima edizione della Ferrara Marathon, affiancata dalla Ferrara Half Marathon (da 21 chilometri) e dalla Ferrara 10K (10 chilometri), all’interno di un format consolidato che unisce sport, partecipazione e valorizzazione del territorio. Il ritorno della Ferrara Marathon assume un valore ancora più significativo perché inserito nel percorso che porterà Ferrara a essere Città Europea dello Sport 2027, riconoscimento che premia una visione ampia e strutturata dello sport come strumento di benessere, inclusione e sviluppo urbano.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Torna il Cineclub dei Piccoli, appuntamento al Cinema Lux per la sesta edizione torna il grande appuntamento con tedxmilano - xiii edizione umanitàIl 15 gennaio 2026, il Teatro Dal Verme di Milano ospiterà la XIII edizione di TEDxMilano, dedicata al tema Umanità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prima mondiale a Ferrara: Le Carnaval, Mascarade Royale torna a risplendere dopo 350 anni; A Ferrara il caso della famiglia costretta a dormire in auto: il Comune smentisce; Nuova Darsena, dopo il cinema e la palestra apre l'area giochi per bambini e famiglie; Grande successo per le mostra CHAGALL. Testimone del suo tempo al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Torna l’evento più gustoso spettacolare dell’Inverno: Il Carnevale Estense di Ferrara. Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio il centro storico di Ferrara si trasforma, tra sfilate in maschera e la grande Fiera enogastronomica delle Eccellenze di Carnevale. Nelle Pi facebook