A Pescara si tiene l’anteprima nazionale di “Il D’Annunzio Segreto”, la nuova produzione di Paolo Cavallone. L’evento si svolge all’Auditorium Flaiano e combina elementi di teatro, musica e danza. La rappresentazione ripercorre aspetti della vita di Gabriele d’Annunzio, con una performance che coinvolge diversi linguaggi artistici. La serata segna l’anteprima di questa produzione prima della sua eventuale diffusione più ampia.

Paolo Cavallone PESCARA – La poesia di Gabriele d’Annunzio approda sul palco dell’Auditorium Flaiano di Pescara in un’opera che fonde teatro, musica e danza. Si tratta dello spettacolo “Il D’Annunzio Segreto”, che andrà in scena in anteprima nazionale lunedì 4 maggio, alle ore 18, a Pescara. Un atto unico, che rappresenta la nuova opera teatrale in versi del compositore e poeta Paolo Cavallone. Lo spettacolo vede sul palco un cast d’eccezione: Marco Gambino nei panni di Gabriele d’Annunzio, con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma, le coreografie di Mirko Riccardi, danzate da Luca Esposito, Ilaria Papa e Ciro Stanco, e la regia di Walter Nanni, mentre lo stesso Cavallone sarà al pianoforte.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A Pescara l’anteprima nazionale de “Il D’Annunzio Segreto”, la nuova opera di Paolo Cavallone

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