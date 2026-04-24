Pescara ergo sum | anteprima nazionale de Il d’Annunzio segreto di Paolo Cavallone

Pescara ergo sum è nuovo progetto, che si avvale della consulenza artistica del Davide Cavuti e nasce con l’intento di portare un contributo nuovo, riconoscibile, ambizioso al panorama culturale cittadino. L’idea prende forma grazie a un gruppo eterogeneo di professionisti e amministratori.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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