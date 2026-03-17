“Decennio rosso” di Massimo Battisaldo e Paolo Margini è un intenso romanzo ambientato nella Milano industriale e politica della metà degli anni Settanta, quando la città era uno dei principali epicentri del conflitto sociale: fabbriche, collettivi politici, organizzazioni extraparlamentari e gruppi radicali formavano infatti una rete di movimenti che attraversava la vita quotidiana di migliaia di persone, e soprattutto di giovani idealisti, convinti di poter cambiare in meglio il loro Paese. Gli autori costruiscono la narrazione attorno a un gruppo di personaggi che si muovono tra militanza politica, lavoro precario e relazioni personali; il loro percorso segue la trasformazione di una stagione di mobilitazione collettiva, che progressivamente assume forme sempre più radicali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Decennio rosso”, la nuova opera di Massimo Battisaldo e Paolo Margini

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