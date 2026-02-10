VIDEO | Quando la luce cambiò la pittura Monet e gli impressionisti in mostra a Palazzo Reale

Sono passati più di 150 anni da quel 1874, quando 31 artisti, esclusi dal mondo dell’arte ufficiale, si riunirono per organizzare una mostra che avrebbe cambiato il modo di vedere la pittura. Tra loro c’era anche Monet, che con gli impressionisti sfidò le regole dell’arte dell’epoca. Ora, a Palazzo Reale, si può rivivere quella rivoluzione attraverso una mostra dedicata a Monet e agli impressionisti.

La mostra Tesori Impressionisti: Monet e la Normandia - presentata questa. La mostra "Tesori impressionisti" apre al Palazzo Reale di Palermo, portando in città capolavori di Monet, Renoir e altri artisti del movimento. "Tesori impressionisti: Monet e la Normandia": viaggio multisensoriale a Palazzo Reale Palazzo Reale ospita una mostra dedicata ai capolavori impressionisti, tra cui molte opere di Monet.

