da monet a renoir tesori impressionisti in mostra al palazzo reale di palermo

La mostra “Tesori impressionisti” apre al Palazzo Reale di Palermo, portando in città capolavori di Monet, Renoir e altri artisti del movimento. È la prima volta che tante opere di quegli artisti, spesso considerati ribelli, vengono esposte insieme in Sicilia. La mostra ripercorre le origini di quella rivoluzione artistica nata oltre 150 anni fa, quando in Francia un gruppo di pittori decise di sfidare l’arte ufficiale. Tra dipinti famosi e opere meno note, i visitatori potranno scoprire come gli impressionisti abbiano cambiato per sempre il

PALERMO (ITALPRESS) – Sono trascorsi più di 150 anni dall'aprile del 1874 quando 31 artisti rifiutati dal mondo dell'arte accademico decisero di organizzare una mostra “rivoluzionaria” per l'epoca, nella galleria del fotografo Nadar a Parigi. La mostra ‘Tesori Impressionisti: Monet e la Normandià – presentata questa mattina a Palazzo Reale di Palermo dalla Fondazione Federico II con il patrocinio del Ministero della Cultura, dell'Ambasciata di Francia in Italia e dell'Istituto Francese – esplora il movimento impressionista sin dalla sua nascita, presentando alcuni capolavori del patrimonio della Collezione Peindre en Normandie, inedita in Sicilia e tra le più rappresentative del periodo, insieme ad opere provenienti dal MuMa di Le Havre e di collezionisti privati, che dialogheranno con il luogo simbolo della storia normanna nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

