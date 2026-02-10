A Ostia è stata scoperta una sala giochi clandestina

A Ostia, le forze della guardia di finanza hanno scoperto una sala giochi clandestina. Gli agenti hanno trovato un’associazione sportiva dilettantistica al Lido che, in realtà, gestiva un’attività di gioco illegale senza le autorizzazioni necessarie. La scoperta arriva dopo un’indagine che ha portato alla luce questa attività nascosta.

Una sala giochi clandestina è stata scoperta a Ostia dalla guardia di finanza. Secondo quanto appreso, le fiamme gialle hanno individuato un'associazione sportiva dilettantistica nella zona del Lido che però, a detta dei finanzieri, operava in altro modo senza le necessarie autorizzazioni.

