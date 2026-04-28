A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di Maranello

A Osio Sotto si prepara per la sfilata delle Rosse di Maranello che si terrà domenica 3 maggio. La giornata comprenderà cortei, esposizioni e varie iniziative rivolte a tutta la comunità. L’evento coinvolgerà diverse associazioni e rappresentanti locali, che parteciperanno alle attività previste lungo le vie del paese. La manifestazione è stata organizzata con l’obiettivo di coinvolgere i residenti e offrire un’occasione di incontro e festa pubblica.

Articolo. Domenica 3 maggio il paese ospiterà cortei, esposizioni e iniziative aperte a tutta la comunità per una giornata di grande festa C’è un esperimento mentale che vale la pena tentare, ed Enzo Ferrari lo conosceva bene: chiedete a un bambino di disegnare un’auto sportiva. Qualunque bambino, in qualunque angolo del mondo. Con ogni probabilità impugnerà un pastello rosso, e la sagoma che ne verrà fuori evocherà in modo inequivocabile una vettura di Maranello. Non è un caso, non è pubblicità subliminale, non è questione di marketing. È qualcosa di istintivo e viscerale: il rosso, abbinato alla velocità, si è impresso nell’immaginario collettivo con la stessa naturalezza con cui certi miti si trasmettono di generazione in generazione senza bisogno di essere spiegati.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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