marcia delle ville tutto pronto e per il futuro si pensa in grande

La Marcia delle Ville si svolgerà sabato 25 aprile, attirando decine di partecipanti. La manifestazione inizierà con l’apertura dell’Expo Village nell’area Mercato di Marlia, dalle 9 alle 20. Gli organizzatori hanno preparato un programma ricco di intrattenimenti e opportunità di iscrizione, che si chiuderanno il 22 aprile. La corsa, giunta alla sua 49esima edizione, si conferma un appuntamento atteso nel calendario locale. Gli appassionati si stanno già preparando per questa giornata.

Tutto pronto per l'edizione numero 49 della Marcia delle Ville, partenza sabato 25 aprile con l' Expo Village, la cui inaugurazione sarà nell'area Mercato di Marlia dalle 9 alle 20, con intrattenimento vario e con la possibilità di ritirare il pettorale prenotato (sul sito della manifestazione istruzioni su come fare, costo 10 euro, con iscrizioni che chiuderanno il 22 aprile). Domenica 26 la passeggiata con le bellezze paesaggistiche, nata come gara podistica non competitiva, diventata tra le più importanti a livello nazionale, promossa dall' Associazione Podistica Marciatori Marliesi con il contributo del Comune di Capannori.