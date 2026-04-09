Secondo appuntamento con il carnevale della Romagna | a Gambettola tutto pronto per la sfilata notturna

A Gambettola si prepara il secondo degli tre appuntamenti del carnevale della Romagna, con la sfilata notturna che si terrà nel centro storico. La manifestazione, tra le più antiche e radicate della regione, coinvolge cittadini e visitatori in un evento che si ripete annualmente. La serata prevede carri, maschere e musica, attirando un pubblico numeroso che segue la tradizione del carnevale locale.

Una delle manifestazioni più longeve e identitarie d’Italia torna ad accendere il centro storico di Gambettola per il secondo dei tre appuntamenti in programma per quest'anno. Il carnevale della Romagna, che nel 2026 raggiunge un traguardo storico e celebra la sua 140esima edizione, sabato 11. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Carnevale della Romagna. Il sole bacia i carri: in 15mila a GambettolaLa giornata splendida ha contribuito al pieno successo della prima sfilata 2026 del Carnevale della Romagna. Tra storia e tradizione: Gambettola celebra i 140 anni del Carnevale della RomagnaSala gremita venerdì sera (6 marzo) al Cinema Abbondanza di Gambettola per la serata celebrativa del 140° anniversario del Carnevale della Romagna,... Temi più discussi: Secondo appuntamento primaverile con il Fortezza Market Days; Immaginare il Futuro: il secondo appuntamento; Disconnettersi per riconnettersi: secondo appuntamento; Italiano Enduro Estremo. Il secondo appuntamento a San Gregorio da Sassola. Locatelli, a Ercolano il secondo appuntamento di 'Prima le persone'Martedì 31 marzo, alle ore 10, al Centro Don Orione di Ercolano, in provincia di Napoli, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli terrà il secondo appuntamento dell'iniziativa nazionale Pri ... ansa.it Grande successo per il secondo appuntamento promosso dall’associazione La Sardegna verso l’UnescoTra mito, archeologia e memoria antica, uno sguardo su come il Mediterraneo guardava alla Sardegna nuragica. È questo il filo conduttore del secondo appuntamento con i Dialoghi nuragici, promosso dall ... linkoristano.it Vi aspettiamo il 21 aprile alle 16.30 per il secondo appuntamento di Erminio Cresta: un fotografo per Genova Questo incontro "Testimonianze da una città in evoluzione" affronterà attraverso le immagini del Fondo Cresta i cambiamenti sociali ed economi - facebook.com facebook Giovedì non perdetevi il nostro appuntamento con #Ore14Sera di Milo Infante. Si prospetta una puntata molto interessante sul fronte #Garlasco, con alcune novità e il secondo round tra l’avvocato Giada Bocellari e il generale Luciano Garofano, ospiti in studio x.com