A Orte torna la Spartan più dura | Parma sugli scudi tra podi e piazzamenti

A Orte si è svolta la Spartan, una delle competizioni più impegnative nel mondo degli sport di resistenza. La gara ha attirato oltre seimila atleti provenienti da cinquanta paesi diversi, tra cui Stati Uniti, Francia e Germania. La partecipazione internazionale ha contribuito a creare un evento di grande rilievo, con numerosi podisti e piazzamenti di rilievo. La manifestazione si è conclusa con Parma che si è distinta tra i protagonisti.

Oltre seimila atleti provenienti da 50 paesi. Non solo Italia, ma anche Usa, Francia e Germania tra le altre. Un successo di proporzioni enormi per la Spartan Race di Orte, prima tappa italiana del circuito di gare 2026.Dopo anni di assenza, la gara ad ostacoli più famosa al mondo è tornata in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, RomaOrte – Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la gara a ostacoli più estrema, in programma sabato 25... Spartan race, Orte capitale dell'adrenalina: 6mila atleti da 50 paesi conquistano la rupe tra fango, fuoco e ostacoli | FOTOIn una due giorni di sole con ben 50 nazioni rappresentate e oltre 6mila atleti pronti a sfidarsi, si è svolta la Spartan race 2026 a Orte. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A Orte torna la Spartan più dura: Parma sugli scudi tra podi e piazzamenti; Torna l’epica Spartan Roma, Orte 2026 con un Trifecta Weekend all’insegna dell’adrenalina; Spartan race, Orte capitale dell'adrenalina: 6mila atleti da 50 paesi conquistano la rupe tra fango, fuoco e ostacoli | FOTO; Spartan Race, si parte da Orte. Domani, 27 aprile, torna Together su Tele Orte (canale 77 DTT) - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook