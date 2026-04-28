A Oroarezzo le nuove rotte dell’export orafo con the global outlook 2026

Arezzo ospita in questi giorni l’evento dedicato all’export orafo, durante il quale vengono presentate le prospettive di mercato fino al 2026. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, si concentra sulle nuove rotte commerciali e sui mercati emergenti per l’industria orafa italiana. Sono stati illustrati dati e strategie per espandere la presenza sui mercati internazionali, con un focus sulle diverse geografie che si stanno aprendo a questo settore.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Nuove geografie del business e rotte alternative al centro della visione di Oroarezzo, la manifestazione di Italian Exhibition Group che valorizza l’eccellenza della manifattura orafa Made in Italy. Driver strategico dell’edizione 2026, in programma ad Arezzo Fiere e Congressi dal 9 al 12 maggio, sarà il primo congresso internazionale “The Global Outlook 2026 - Mercati globali dell’oreficeria e strumenti concreti per la crescita delle imprese” di lunedì 11 maggio (16.00-18.30). Un momento di analisi e confronto sui nuovi equilibri del settore orafo-gioielliero, con focus su aree di crescita e trasformazioni della domanda: dall’accordo UE-India alle rotte commerciali verso Francia e Svizzera, dalla supply chain tra Stati Uniti e Canada fino alle opportunità del continente africano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Oroarezzo le nuove rotte dell’export orafo con “the global outlook 2026” A OroArezzo le nuove rotte dell'export orafo Notizie correlate OroArezzo 2026: 400 buyer globali per rilanciare l’export aretinoOroArezzo 2026 si prepara a illuminare il settore dell'oreficeria e gioielleria dal 9 al 12 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi. Pisa, Ryanair presenta l’estate 2026 con due nuove rottePISA – L’operativo Ryanair estate 2026 Pisa prevede 58 rotte complessive dall’aeroporto Galileo Galilei, con due nuove destinazioni internazionali e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: OroArezzo: strategie e innovazione per la filiera orafa, Precious Fashion al debutto; Gli eventi di Oroarezzo 2026: analisi su mercati globali, e tra gli altri un focus sul dettaglio toscano a cura di Federpreziosi; Domenica 26 aprile debutta a Sansepolcro la nuova Fiera di primavera. A Oroarezzo le nuove rotte dell’export orafo con the global outlook 2026Lunedì 11 maggio il primo congresso internazionale del salone di Italian Exhibition Group, in programma dal 9 al 12 ad Arezzo Fiere e Congressi ... lanazione.it OroArezzo '26: i nomi di chi parteciperà alla fiera. Artigiani in apnea: Situazione graveIl 20 aprile Confartigianato orafi incontrerà il ministro Urso per aprire un tavolo sulla crisi del comparto orafo. Nel frattempo, ad Arezzo, vanno avanti i preparativi per l'edizione 2026 della fiera ... arezzonotizie.it È un calendario impegnato sul fronte economico quello di OROAREZZO 2026 e darà voce alla complessità dei tempi con una manifestazione fortemente orientata all’internazionalizzazione, l’evento, dedicato alla manifattura orafa organizzato da IEG Italian Ex - facebook.com facebook