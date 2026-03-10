Ryanair ha annunciato le rotte estate 2026 dall’aeroporto di Pisa, con un totale di 58 collegamenti. La compagnia introduce due nuove destinazioni internazionali e aumenta le frequenze su alcuni voli già in programma. L’operativo comprende sia rotte nazionali che internazionali, offrendo un’ampia scelta di collegamenti per i passeggeri in vista della prossima stagione.

PISA – L’operativo Ryanair estate 2026 Pisa prevede 58 rotte complessive dall’aeroporto Galileo Galilei, con due nuove destinazioni internazionali e un aumento delle frequenze su diversi collegamenti già esistenti. L’annuncio è arrivato martedì 10 marzo con la presentazione del piano voli della compagnia irlandese per la prossima stagione estiva. Le principali novità riguardano l’introduzione dei nuovi collegamenti Pisa–Bratislava e Pisa–Rabat, che si aggiungono al network già attivo sullo scalo toscano. Allo stesso tempo Ryanair ha previsto un incremento dei voli settimanali su alcune delle rotte più richieste dai passeggeri, tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos, Tirana e Trapani-Marsala. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa, Ryanair presenta l’estate 2026 con due nuove rotte

Articoli correlati

Leggi anche: Ryanair rilancia per l’estate 2026: a Bergamo 3 nuove rotte e due aerei basati in più

Leggi anche: Ryanair, tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026

Tutto quello che riguarda Pisa Ryanair presenta l'estate 2026 con...

Temi più discussi: Bari, tre nuovi voli per Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. Ecco tutte le rotte dell'estate; Aerei, per l’estate 82 rotte Ryanair da Bari e Brindisi: da Alghero a Zante, da Bologna a Verona; Ryanair, per la summer 82 rotte da Bari e Brindisi; Aeoroporti, Ryanair: senza addizionale municipale pronti 4 miliardi e 250 nuove rotte.

Pisa, Ryanair svela il piano estivo 2026: 58 rotte e due nuove destinazioniRyanair, la compagnia aerea No. 1 in Italia, ha lanciato oggi (10 marzo) il suo operativo per l'estate 2026 a Pisa con 58 rotte, tra cui 2 nuove ed ... gonews.it

Ryanair lancia operativo estivo a PisaRyanair ha lanciato oggi il suo operativo per l'estate 2026 a Pisa e prevede:58 rotte in totale2 nuove da/per Bratislava e RabatAumento delle frequenze settimanali su destinazioni esistenti tra cui Br ... avionews.it

La vicenda di una donna di Pisa. Il giudice ha dato ragione al punto vendita: non è certo che i sassolini erano nella confezione acquistata - facebook.com facebook

#Spalletti allenta la corda e dopo la vittoria con il #Pisa concede 3 giorni di vacanza ai calciatori della #Juventus. Obiettivo svuotare la testa e alleggerire le gambe in vista dell' #Udinese (concomitante scontro diretto #Como - #Roma) x.com