OroArezzo 2026 | 400 buyer globali per rilanciare l’export aretino

OroArezzo 2026 porta a Arezzo circa 400 buyer provenienti da tutto il mondo, puntando a rafforzare l’export di gioielli e oro. La manifestazione si terrà dal 9 al 12 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi, offrendo un’importante vetrina per le aziende locali. La presenza di acquirenti internazionali mira a creare nuove opportunità di business e a consolidare il ruolo della città nel settore. La fiera si prepara a essere un’occasione decisiva per il comparto.

OroArezzo 2026 si prepara a illuminare il settore dell’oreficeria e gioielleria dal 9 al 12 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, punta a connettere le eccellenze italiane con i mercati globali più promettenti, in un contesto di riassetto geopolitico e commerciale. La sfida è ambiziosa: non solo esporre, ma costruire relazioni durature. La delegazione di buyer internazionali, selezionata con cura da IEG e ICE Agenzia, promette un rapporto numerico superiore a uno a uno rispetto agli espositori. Un dettaglio che rivela l’ambizione strategica dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

