Ciclismo l’Italia non parteciperà alla prova di Coppa del Mondo pista a Perth

L’Italia non sarà presente alla gara di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth. La decisione è stata presa dopo che sono stati cancellati i voli con Qatar Airways e altri spostamenti programmati. Nessun atleta o rappresentante italiano prenderà parte alla competizione prevista per questa tappa. La squadra nazionale non ha ancora annunciato eventuali alternative o piani di rimedio.

Roma, 3 marzo 2026 – A seguito della cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e della mancata riprotezione su compagnie alternative non operanti nell’area mediorientale, valutate tutte le possibili soluzioni di viaggio che, tuttavia, non garantivano la partenza dell’intera squadra in un’unica soluzione né l’arrivo con congruo anticipo rispetto all’inizio delle competizioni, la Federazione ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla prima prova di Coppa del Mondo pista a Perth in Australia. Non sussistono, ad oggi, le condizioni logistiche e organizzative per garantire la trasferta. Considerando l’incertezza attuale e ponendo la massima priorità sulla sicurezza e sull’incolumità di atleti e staff, si è ritenuto necessario, con senso di responsabilità e a tutela del gruppo, rinunciare alla partecipazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ciclismo su pista, l'Italia rinuncia alla tappa di Coppa del Mondo a Perth. "Massima priorità alla sicurezza di atleti e staff"

Attacco all’Iran, l’Italia rinuncia alla prima prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pistaL’Italia non prenderà parte alla prima prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pista in programma a Perth, in Australia.

