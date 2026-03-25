Metro nuova stazione della Linea 2 alla Porta del Parco | cantieri in allestimento

Sono in corso i lavori per la costruzione di una nuova fermata della Linea 2 della metropolitana nell’area di Porta del Parco, a Bagnoli. I cantieri sono attualmente in fase di allestimento, con operai e mezzi presenti sul sito. La stazione sarà situata tra le fermate esistenti e dovrebbe migliorare la connessione nel quartiere.

Sono in fase di allestimento i lavori per il cantiere della nuova fermata della Linea 2 nell’area della Porta del Parco, a Bagnoli. Sui social diversi cittadini, attenti ai lavori nel sito di interesse nazionale dell’ex Italsider, hanno diffuso le prime immagini e le prime informazioni sull’avvio delle attività preliminari. Un riferimento all’opera compare anche nella documentazione ufficiale legata agli interventi infrastrutturali previsti per la competizione velica. Nella relazione presentata alla cabina di regia del 4 agosto 2025, tra le azioni destinate a migliorare l’accessibilità all’area di Bagnoli è indicata infatti “la costruzione... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Metro, nuova stazione della Linea 2 alla Porta del Parco: cantieri in allestimento Articoli correlati Leggi anche: Metro, Manfredi: "Nuova stazione ad aprile. Pronto il prolungamento di Linea 6" |VIDEO Colleferro-Segni, rimodulata la linea del Tpl che porta alla stazione ferroviariaAl via da domani 1° febbraio le nuove rimodulazioni del servizio di trasporto pubblico locale nell’Unità di Rete 3 "Valle del Sacco" e 5 "Valle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Metro nuova stazione della Linea 2 alla... Discussioni sull' argomento Metro C, cittadini in piazza contro la fermata Chiesa Nuova: Stop ai cantieri, sì al tram; Roma, Parco di Centocelle: nuovo ingresso in via Papiria. L'assessora Sabrina Alfonsi: Anche percorsi da trekking; Viale del Parco del Celio, nuova fase di interventi; Metropolitana M5 a Monza: come saranno le fermate (e perché). Metro, nuova stazione della Linea 2 alla Porta del Parco: cantieri in allestimentoL'apertura è prevista nel 2027. La stazione è parte di un pacchetto di opere sulla mobilità che comprende anche la riqualificazione di via Coroglio e la realizzazione di un collegamento tra la Porta d ... napolitoday.it Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20, l’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli, a Napoli, ospiterà la cerimonia di premiazione e un grande show con artisti del calibro di Gianni Fiorellino, Mavi, Stefania Lay, Monica Sarnelli e Ciro Giustiniani Un tributo solenne - facebook.com facebook “Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto” l’8 aprile al teatro-auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli x.com