Milano punta sulla M6 | nuovi quartieri per finanziare la metro

Milano sta considerando di adottare il modello di Copenhagen per finanziare la costruzione della linea M6 della metropolitana. L’obiettivo è sviluppare nuovi quartieri nei pressi delle future stazioni, destinati a contribuire ai costi dell’opera. La pianificazione prevede la realizzazione di aree residenziali e commerciali nelle zone interessate, con l’obiettivo di attirare investimenti e generare entrate per sostenere la realizzazione della nuova linea.

? Cosa sapere Milano valuta il modello Copenaghen per finanziare la nuova linea M6 tramite nuovi quartieri.. Il piano punta a intercettare il plusvalore immobiliare per coprire i costi infrastrutturali.. Milano valuta di superare il vecchio modello di gestione urbana per finanziare la nuova linea M6 e i prolungamenti della rete tramite il valore generato dai nuovi quartieri, guardando alla strategia adottata a Copenaghen. Dopo le esperienze con CityLife e Porta Nuova, l’ipotesi è quella di legare indissolubilmente lo sviluppo edilizio alle infrastrutture di trasporto. Il principio punta a intercettare l’aumento dei prezzi immobiliari nelle zone servite dalla metro, trasferendo parte di quel plusvalore direttamente ai costruttori e agli investitori che beneficiano delle nuove opere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano punta sulla M6: nuovi quartieri per finanziare la metro Notizie correlate Leggi anche: Colombe in vendita per finanziare progetti nei quartieri difficili Milano: grattacieli nei quartieri per creare nuovi landmark urbaniMilano punta a trasformare il proprio profilo urbano in un sistema di segni identitari distribuiti tra i vari municipi, utilizzando l’altezza degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Estensione metro: Milano è nella top 5 d’Europa (ultimi dati 2026); La M6 c’è già: il passante è la vera sesta metro di Milano; Il futuro Super-Hub metroferroviario di Villapizzone: M6, Circle Line, Passante?; Madrid costruisce la più grande spiaggia urbana d’Europa: tre soluzioni per farla anche a Milano. BARI - Collegamenti rafforzati verso Roma e Milano. Si punta su turismo e sviluppo, boom di passeggeri nel ponte del 25 aprile - facebook.com facebook