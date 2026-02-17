Modica nella cava usata come rifugio antiaereo nella Seconda guerra mondiale il cimitero delle auto
A Modica, una cava storica utilizzata come rifugio antiaereo durante la Seconda guerra mondiale è diventata un vero e proprio cimitero di auto abbandonate. La scoperta di questa discarica illegale rivela come il sito, che un tempo proteggeva i civili dai bombardamenti, ora ospita decine di veicoli dismessi e rottami di automobili. Tra le vetture si notano anche alcune auto d’epoca, lasciate lì senza alcuna cura da anni. La presenza di questi resti metallici testimonia un uso improprio di un luogo che porta con sé importanti ricordi storici.
Un Cimitero di Auto nel Cuore della Storia: Scoperta una Discarica Abusiva in una Cava di Modica. Una cava abbandonata nei pressi di Modica, in Sicilia, è stata trasformata in una discarica abusiva di auto d’epoca, un luogo dove la memoria della Seconda Guerra Mondiale si intreccia con un’attività illecita di smaltimento rifiuti. Un uomo di 56 anni è stato denunciato per inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi, dopo una scoperta che ha rivelato un’area di oltre 4.000 metri quadrati celata dalla vegetazione sotto il viadotto Nino Avola. Un Rifugio Trasformato in Discarica.🔗 Leggi su Ameve.eu
