Modica nella cava usata come rifugio antiaereo nella Seconda guerra mondiale il cimitero delle auto

A Modica, una cava storica utilizzata come rifugio antiaereo durante la Seconda guerra mondiale è diventata un vero e proprio cimitero di auto abbandonate. La scoperta di questa discarica illegale rivela come il sito, che un tempo proteggeva i civili dai bombardamenti, ora ospita decine di veicoli dismessi e rottami di automobili. Tra le vetture si notano anche alcune auto d’epoca, lasciate lì senza alcuna cura da anni. La presenza di questi resti metallici testimonia un uso improprio di un luogo che porta con sé importanti ricordi storici.