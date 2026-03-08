Scioperi di marzo | mobilitazioni in scuola trasporti e settore aereo

La seconda settimana di marzo inizia con uno sciopero generale indetto da Cobas, Cub e Usb, previsto per lunedì 9 marzo. Le mobilitazioni coinvolgono scuola, trasporti e settore aereo, con manifestazioni e astensioni dal lavoro programmate in diverse città. Le proteste riguardano principalmente il settore pubblico e i servizi essenziali, con partecipazioni di lavoratori e studenti.

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale proclamato da Cobas, Cub e Usb per lunedì 9 marzo. L’agitazione coinvolge tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l’intera giornata, con esclusione del settore dei trasporti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Scioperi marzo 2026 trasporti e scuola: il calendario completo delle agitazioni sindacali Leggi anche: Scioperi settore aereo,Salvini precetta Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scioperi di marzo mobilitazioni in.... Temi più discussi: Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari; No, lunedì 9 marzo a Roma non c'è sciopero dei trasporti; Scioperi marzo 2026: aerei, treni e mezzi, il calendario delle proteste; Scioperi di marzo, le date da segnare per voli e trasporto pubblico. Calendario degli scioperi di marzo: stop per mezzi pubblici locali, treni e aereiIl mese di marzo si prospetta piuttosto intenso per quanto riguarda le mobilitazioni e gli scioperi, che inevitabilmente andranno a influire sul trasporto locale e su quello a livello nazionale. Per l ... blitzquotidiano.it Calendario degli scioperi marzo 2026: treni, aerei e tpl da monitorareIl 18 marzo 2026 è indicato come giornata critica per il traffico aereo a causa di agitazioni sindacali che interessano compagnie e servizi di terra. Sono previsti uno sciopero del personale di Ita ... notizie.it #R101FuoriOndaNews: tutti gli scioperi previsti nel corso del mese di marzo 2026 - facebook.com facebook