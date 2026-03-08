Scioperi di marzo | mobilitazioni in scuola trasporti e settore aereo
La seconda settimana di marzo inizia con uno sciopero generale indetto da Cobas, Cub e Usb, previsto per lunedì 9 marzo. Le mobilitazioni coinvolgono scuola, trasporti e settore aereo, con manifestazioni e astensioni dal lavoro programmate in diverse città. Le proteste riguardano principalmente il settore pubblico e i servizi essenziali, con partecipazioni di lavoratori e studenti.
Calendario degli scioperi di marzo: stop per mezzi pubblici locali, treni e aereiIl mese di marzo si prospetta piuttosto intenso per quanto riguarda le mobilitazioni e gli scioperi, che inevitabilmente andranno a influire sul trasporto locale e su quello a livello nazionale. Per l ... blitzquotidiano.it
Calendario degli scioperi marzo 2026: treni, aerei e tpl da monitorareIl 18 marzo 2026 è indicato come giornata critica per il traffico aereo a causa di agitazioni sindacali che interessano compagnie e servizi di terra. Sono previsti uno sciopero del personale di Ita ... notizie.it
