Sapori della tradizione dell’accoglienza e della solidarietà

Nel borgo di Vinca, una piccola bottega gestita da Andreina da 44 anni continua ad essere un punto di riferimento per gli abitanti e i visitatori. Recentemente, la sua attività è stata riconosciuta con il premio “Custode delle Terre Alte” in riconoscimento del pane, della focaccia e dell’ospitalità offerta. La bottega rappresenta un luogo di tradizione, solidarietà e senso di comunità.

Nel borgo di Vinca, da 44 anni Andreina con la sua piccola bottega accoglie gli abitanti del luogo o chi è di passaggio, recentemente premiata “ Custode delle Terre Alte ” per il suo pane, la sua focaccia e soprattutto l’accoglienza. Così ci racconta: "Ho il forno a legna e ogni mattina faccio il pane e la focaccia. Il segreto del pane così buono? L’acqua di qui. Le persone del posto e delle zone attorno passano specie la mattina, per fare la spesa. Poi ci sono i camminatori di montagna e i turisti, stranieri, in particolare nel fine settimana. Sono aperta dalle 7 fin quando c’è gente. Mi alzo alle 5 tutte le mattine, estate e inverno, festivi e feriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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