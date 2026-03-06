La tavola della memoria In viaggio alla ricerca dei sapori della tradizione

L'Accademia Italiana della Cucina ha scelto la Trattoria Vicolo della Lanterna a Medicina come sede per la sua ultima conviviale, dedicata alla memoria e ai sapori della tradizione. L'evento ha coinvolto un gruppo di appassionati e professionisti del settore, che si sono riuniti per condividere piatti tipici e ricordi legati alla cultura culinaria locale. La serata ha rappresentato un momento di confronto e di valorizzazione delle radici gastronomiche.

Tappa a Medicina per l'Accademia Italiana della Cucina, che ha scelto di eleggere la Trattoria Vicolo della Lanterna come scenario per ospitare la sua ultima conviviale. La visita della delegazione di Castel San Pietro–Medicina guidata dal delegato Andrea Stanzani non è stata solo un omaggio alla qualità gastronomica, ma anche un riconoscimento a una sfida imprenditoriale nata nel momento più difficile: l'immediato post-Covid. Quando il locale aprì i battenti, ha sottolineato la proprietà in apertura di cena, "a fine serata tornavamo a casa dopo aver fatto due coperti, eppure abbiamo scelto di non mollare, di credere che sarebbero arrivati...