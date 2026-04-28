A Fiorano il ruzzolone incorona i suoi campioni successo per il primo Campionato italiano a terne

A Fiorano si sono svolti i primi campionati italiani di lancio del Ruzzolone a terne, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti. Il weekend ha portato in scena una competizione caratterizzata da tradizione, abilità e grande afflusso di pubblico. La manifestazione, alla sua prima edizione nazionale, si è conclusa con la proclamazione dei vincitori del torneo.

Un weekend all’insegna della tradizione, della precisione e di una straordinaria partecipazione ha segnato il debutto del 1° Campionato Italiano di lancio del Ruzzolone a terne. L’evento, ospitato presso l’impianto di Spezzano di Fiorano Modenese, è stato organizzato dall’Asd Pedalpino, in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sport tradizionali, a Fiorano Modenese si assegnano i titoli nazionali di RuzzoloneIl fascino senza tempo degli sport popolari torna protagonista nel cuore della "Sport Valley" emiliana. Aci premia i campioni dello sport: grande successo per il Campionato Sociale Aci Arezzo 2025Arezzo, 23 febbraio 2026 – L'atmosfera vivace e l'entusiasmo contagioso hanno caratterizzato la serata di premiazione del Campionato Sociale ACI... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ruzzolone, a Fiorano il primo Campionato italiano a terne tra tradizione e spettacolo; Lancio del ruzzolone, sabato e domenica sfida tricolore a Fiorano; REACH’s Youth Needs & Expectations Report; La Festa della Liberazione a Fiorano: il programma con tutte le attività. Lancio del ruzzolone: sabato e domenica sfida tricolore a Fiorano Modenese per il 1° Campionato italiano a terneIl fascino senza tempo degli sport popolari torna protagonista nel cuore della Sport Valley emiliana. Sabato 25 e domenica 26 aprile i campi di gioco di Fiorano Modenese ospiteranno il primo Campion ... sassuolo2000.it Fiorano Modenese: un weekend tra tradizioni, natura e culturaNel fine settimana in cui si celebra la Festa della Liberazione, a Fiorano Modenese sono in programma diverse iniziative dedicate alla natura e alla cultura, organizzate dalle associazioni del territo ... sassuolo2000.it Vittorio Lingiardi il 7 maggio sarà a Fiorano Modenese per un incontro a partire dal suo ultimo libro “Farsi male” (Einaudi editore)! Alle 21.00 avremo ospite Vittorio Lingiardi - psichiatra, psicoanalista e autore di “Corpo, umano” (libro finalista al Premio Strega - facebook.com facebook #EnnesimoFilmFestival, su il sipario: anche #GretaScarano e #BenedettaPorcaroli a #Fiorano – Il programma x.com