A Costa di Mezzate concerto del coro Coenobium Vocale

A Costa di Mezzate si è svolto un concerto del coro Coenobium Vocale, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia. L’evento ha coinvolto il pubblico locale in una serata musicale. La manifestazione si è tenuta in una location del paese ed è stata pubblicizzata attraverso i canali ufficiali delle istituzioni coinvolte. La serata ha visto la partecipazione di diversi membri del coro.

L’ Amministrazione Comunale di Costa di Mezzate, in collaborazione con la Parrocchia, si sono fatte promotrici della nuova rassegna “L’immaginazione e l’immaginario – Avventure sonore nel segno di San Giorgio”, con il lodevole intento di riaccendere i riflettori sulle feste patronali del paese e dare così visibilità al santo protettore della comunità attraverso iniziative musicali di alto livello. La direzione artistica, affidata all’esperienza e all’estro di Alessandro Bottelli (che già lo scorso anno aveva proposto un originale concerto incentrato esclusivamente su musiche per quartetto di saxofoni scritte da compositori di nome Giorgio), ha interpretato il desiderio del primo cittadino e del parroco allestendo un doppio appuntamento, proprio a ridosso dei festeggiamenti del 23 aprile, dedicati al santo-cavaliere.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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