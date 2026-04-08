Venerdì 10 aprile alle 21 a San Fermo superiore si svolgerà il concerto “Requiem per S. Francesco”, dedicato ai 25 anni del Coro dell’Università di Verona. L’evento celebra un quarto di secolo di attività del coro e si svolge nell’ambito di questa ricorrenza. La serata prevede l’esecuzione del celebre composizione, con ingresso aperto al pubblico.

A San Fermo superiore, venerdì 10 aprile alle ore 21, il “Requiem per S. Francesco” concerto per i 25 anni del “Coro Università di Verona”. L’evento si inquadra nel contesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di S. Francesco (1226-2026). Il concerto inizierà con la musica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Addio a Francesco Benedetti, l’anima del Coro SosatLa notizia è arrivata ieri e ha attraversato Trento con il peso delle grandi perdite: Francesco Benedetti, storico presidente del Coro Sosat, è morto...

Temi più discussi: Requiem per San Francesco Concerto per gli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi; Due cori universitari e una sola voce: il reequiem per San Francesco a San Fermo; Il Coro dell’Università di Verona celebra San Francesco con un Requiem; Musica e spiritualità nella chiesa di San Fermo.

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San Francesco: Firenze, sabato 4 maggio nella basilica di Santa Croce mons. Frisina dirigerà 3 cori per l’oratorio sacro Il tesoro e la sposaMa lui perdutamente, lui s’innamorò. Lui è Francesco d’Assisi; la dama che gli ha rapito il cuore è madonna povertà, con cui il Poverello sceglie di stringere un patto d’amore che, a distanza di ... agensir.it

attività di scambio culturale dell' #Orchestra Filarmonica Rudolf e del Coro dell' #Università di Vienna, Austria x.com

Oggi Amalia Franco con il suo "Coro" all'università di Padova per una giornata di studio performance. Felice di aver insistito perché lei e Cristina Grazioli si incontrassero. - facebook.com facebook