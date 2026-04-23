A Costa di Mezzate le Quattro Stagioni di Vivaldi come non le avete mai sentite…

A Costa di Mezzate, l’amministrazione comunale e la parrocchia hanno organizzato un evento dedicato alle “Quattro Stagioni” di Vivaldi, eseguite in modo inedito. L’iniziativa ha coinvolto musicisti locali e si è svolta presso una location cittadina, attirando un pubblico vario. La performance ha visto l’esecuzione delle composizioni classiche con strumenti acustici, offrendo un’interpretazione diversa dal solito. La serata si è conclusa con un applauso generale e un’ampia partecipazione di spettatori.

L’ Amministrazione Comunale di Costa di Mezzate, in collaborazione con la Parrocchia, si sono fatte promotrici della nuova rassegna L’immaginazione e l’immaginario – Avventure sonore nel segno di San Giorgio, con il lodevole intento di riaccendere i riflettori sulle feste patronali del paese e dare così visibilità al santo protettore della comunità attraverso iniziative musicali di alto livello. La direzione artistica, affidata all’esperienza e all’estro di Alessandro Bottelli (che già lo scorso anno aveva proposto un originale concerto incentrato esclusivamente su musiche per quartetto di saxofoni scritte da compositori di nome Giorgio), ha interpretato il desiderio del primo cittadino e del parroco allestendo un doppio appuntamento, in concomitanza con i festeggiamenti dedicati al santo-cavaliere.🔗 Leggi su Bergamonews.it Vivaldi: Winter (30 min NO ADS) - The Four Seasons| Most Famous Classical Pieces & AI Art - 432hz Notizie correlate Le quattro stagioni di Antonio VivaldiEnsemble L’ASTRÉE & FRANCESCO D’ORAZIO “RACCONTARE LE STAGIONI ” – Le Quattro Stagioni di Antonio VIVALDIEnsemble L’ASTRÉEFrancesco D’ORAZIO –... Leggi anche: 'Le quattro stagioni di Vivaldi' a Palazzo Biscari Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ipotesi di una discarica di amianto a Calcinate, Gafforelli: Non vorrei diventasse una terra dei fuochi; Poste, lettere dimezzate dal 2014. Del Fante: Perdiamo 100 milioni ma non faremo come la Danimarca; Jesus Christ Superstar in jazz: il concerto a Villa d’Almè; Tabellino partita Calcio Oratorio Cologno vs Carobbio 2020. Musica e spiritualità: a Costa di Mezzate concerto in omaggio a MariaAppuntamento venerdì 12 settembre alle 20.45 alla chiesa parrocchiale di Costa di Mezzate. Protagonista il chitarrista Giulio Tampalini Costa di Mezzate. Questo concerto propone un momento musicale ... bergamonews.it Magie al borgoA Costa di Mezzate la realtà si fa incanto. Con la manifestazione «Magie al Borgo» il paese si trasformerà in un teatro a cielo aperto, i vicoli si tingeranno di colori, i marciapiedi diventeranno pal ... ecodibergamo.it SECONDA C. Il Costa di Mezzate batte 1-0 la Calcinatese con gol di Faye nel finale e conquista matematicamente la salvezza al termine di una gara combattuta. Leggi l'articolo di approfondimento su Bergamo & Sport in edicola, dal tuo giornalaio o cliccando - facebook.com facebook