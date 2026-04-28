A che ora mangiare le fibre per perdere peso? Ecco la risposta degli esperti

Gli esperti suggeriscono che il momento migliore per assumere le fibre è durante i pasti principali, in modo da favorire la sensazione di sazietà e ridurre l’appetito. Le fibre si trovano in alimenti come cereali integrali, legumi e verdure, e il loro consumo distribuito nel corso della giornata può contribuire a un miglior controllo del peso. Non ci sono indicazioni specifiche sull’orario preciso, ma la regolarità è considerata importante.

Le fibre alimentari hanno un ruolo importante nei percorsi di dimagrimento perché rallentano la digestione, aumentano il senso di sazietà stimolando la produzione di ormoni come GLP-1 e peptide YY. In questo modo si riesce a controllare l'assunzione di calorie e a gestire l'appetito durante tutta la giornata. Diversi studi hanno osservato che chi segue un'alimentazione ricca di fibre tende ad avere un peso corporeo inferiore rispetto a chi ne assume poche. In particolare, una ricerca del 2019 ha identificato proprio nell'assunzione di fibre uno dei principali fattori predittivi della perdita di peso, indipendentemente dalle calorie totali e dalla distribuzione dei macronutrienti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A che ora mangiare le fibre per perdere peso? Ecco la risposta degli esperti 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Leggi anche: L'inverno è davvero finito? La risposta degli esperti e cosa succederà dal 10 marzo Chivu Inter, che risposta al giornalista norvegese! «Dovremmo vergognarci di perdere contro il Bodo?». Ecco cos’ha dettoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Lo vedi al supermercato ma non lo compri mai: il frutto che sgonfia la pancia, aiuta a dimagrire e sa di fragola. Migliorano il senso di sazietà e aiutano a controllare l'appetito, il segreto è distribuirle il più possibileEsiste un momento giusto per mangiare le fibre per dimagrire: ecco quello che dicono gli esperti su come perdere peso con più facilità. gazzetta.it Frutta e diabete: quali scegliere, quanta mangiarne e a che oraPer anni la frutta è stata guardata con sospetto da chi soffre di diabete. Troppo zucchero, troppa dolcezza, un pericolo da evitare. Eppure oggi la scienza dice l’opposto: la frutta non è un nemico, ... blitzquotidiano.it