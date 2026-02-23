Chivu Inter che risposta al giornalista norvegese! Dovremmo vergognarci di perdere contro il Bodo? Ecco cos’ha detto

Chivu Inter ha reagito con fermezza alle domande di un giornalista norvegese, che ha criticato la sconfitta contro il Bodo Glimt. Il tecnico ha risposto con tono deciso, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare duramente per migliorare. Durante la conferenza, ha anche evidenziato alcuni aspetti su cui la squadra deve ancora crescere. La discussione si è concentrata sulle prossime sfide, lasciando aperta la questione sulla strada da seguire.

di Alberto Petrosilli Chivu Inter, il tecnico risponde stizzito ad un giornalista norvegese nella conferenza stampa alla vigilia del Bodo Glimt. Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Inter-Bodo Glimt, Cristian Chivu ha risposto in maniera stizzita ad un giornalista norvegese: SAREBBE UN PO’ UNA VERGOGNA PERDERE CONTRO UNA SQUADRA E UNA CITTA’ COSI’ PICCOLE? – « E ride pure, complimenti. No, nel calcio niente è vergognoso. C’è il lavoro di una proprietà, di una squadra, sia da una parte che dall’altra, e bisogna accettare e rispettare l’avversario. Visto che lei non rispetta noi chiamandoci così, che dobbiamo aver vergogna perdendo contro una squadra di una città di 50 mila abitanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu risponde al giornalista norvegese: “Vergogna perdere contro il Bodo? Dice questa cosa e ride pure”Chivu ha commentato aspramente la domanda di un giornalista norvegese sulla sconfitta contro il Bodo Glimt, dicendo che considerare la sconfitta una vergogna è inaccettabile.

Giornalista: “Sarebbe una vergogna farsi eliminare dal Bodo?”. La risposta irritata di ChivuCristian Chivu ha espresso tutta la sua frustrazione per le critiche ricevute, attribuendole alla pressione di dover superare il Bodo Glimt.

