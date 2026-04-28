a brera una mostra personale di federico circelli

A Milano, nel quartiere di Brera, uno spazio dedicato all’arte ospita una mostra personale di Federico Circelli. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 5 al 18 maggio 2026, con un’inaugurazione prevista per giovedì 7 maggio tra le 17 e le 19. La sede, situata in Via Ciovasso 17, è gestita da MADE4ART, un centro dedicato alla promozione di artisti e mostre.

a cura di Valentina Abbate MADE4ART Via Ciovasso 17, Milano Brera District 5 - 18 maggio 2026 Inaugurazione giovedì 7 maggio ore 17 - 19 Lo spazio MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, la mostra.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Valceresio: Bisuschio risponde ai giovani con “La Piccola Brera”, spazio per arte, aggregazione e crescita personale.A Bisuschio, nel cuore della Valceresio, è nato uno spazio dedicato ai giovani, battezzato “La Piccola Brera”. La prima tessitrice ad avere una mostra personale al MoMa MuseumIn un austero ritratto del 1927, il profilo di Anni Albers esibiva capelli corti come inno alla semplicità. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La piccola mostra poetica di Grand Seiko a Brera; DESIGN WEEK 2026: Brera; Fuorisalone 2026 nel distretto Brera: ultimi due giorni di eventi, showroom, mostre; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventi. a brera una mostra personale di federico circelliLo spazio MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, la mostra Filippo Circelli: STRUTTURA N.1. Dalla tr ... milanotoday.it Il tempo come materia: la visione giapponese in mostra a BreraAlla Galleria d’arte moderna Il Castello Grand Seiko mette in scena un percorso fatto di natura, manualità e bellezza ... living.corriere.it Gianni Brera in America In un libro raccolti i resoconti dell’unica trasferta negli Stati Uniti di uno dei più grandi giornalisti italiani, in assoluto, del secolo scorso Fu lui nobilitare il giornalismo sportivo un tempo considerato di rango inferiore Antonio Carioti, @Cor x.com This is Cittamani. Milano Design Week 2026 - Brera District - facebook.com facebook