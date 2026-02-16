Valceresio | Bisuschio risponde ai giovani con La Piccola Brera spazio per arte aggregazione e crescita personale

A Bisuschio, la comunità ha creato “La Piccola Brera” per offrire ai giovani un luogo di arte e socializzazione. La decisione arriva dopo mesi di richieste da parte degli studenti e delle associazioni locali, che desideravano un punto di incontro dedicato alla crescita personale. Questo spazio si trova in un edificio rinnovato nel centro del paese, pronto ad accogliere workshop, mostre e incontri informali.

La Valceresio risponde al bisogno di spazi giovanili: a Bisuschio nasce "La Piccola Brera". A Bisuschio, nel cuore della Valceresio, è nato uno spazio dedicato ai giovani, battezzato "La Piccola Brera". L'iniziativa, sostenuta da fondi comunali e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, mira a offrire un luogo di aggregazione, espressione creativa e supporto per adolescenti e giovani adulti, colmando un vuoto da tempo segnalato sul territorio. Il progetto, radicato nell'esperienza ventennale della Compagnia Intrecci Teatrali, si propone di andare oltre la semplice offerta di un centro di aggregazione, puntando sulla creazione di una comunità giovanile attiva e resiliente.